Axios: Зеленский прилетит в Турцию на переговоры даже без прекращения огня

Владимир Зеленский 11 мая заявил о том, что лично будет ждать своего российского коллегу Владимира Путина в Турции 15 мая для проведения прямых переговоров по урегулированию военного конфликта. По его словам, предварительно, для этого нужно будет установить режим полного прекращения огня на земле, в воздухе и на море. Он отметил, что перемирие позволит создать необходимую основу для работы дипломатии.