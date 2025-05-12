Axios: Зеленский прилетит в Стамбул, даже если Россия откажется от перемирия

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В субботу Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом по телефону и подчеркнул, что они готовы к безусловному прекращению огня, начиная с понедельника.