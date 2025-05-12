Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление российских войск, которые продвигаются вперёд, постепенно освобождая территорию.
По его словам, это направление остаётся одним из самых напряжённых, однако российские военные последовательно выполняют поставленные задачи, продвигаясь буквально шаг за шагом.
Кроме того, Пушилин отметил, что на великоновоселковском направлении украинские формирования продолжают оказывать сопротивление, в частности в районе населённого пункта Богатырь.
Ранее сообщалось, как в зоне спецоперации российские военнослужащие поразили несколько объектов ВСУ, в том числе цех ремонта самолетов, сообщает Минобороны России.