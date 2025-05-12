Пезешкиан: требования об отказе от ядерной программы неприемлемы для Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна категорически отвергает требование США отказаться от своей мирной ядерной программы в обмен на продолжение переговоров по ядерной сделке.
Он подчеркнул, что Иран не имеет намерений создавать ядерное оружие и был готов подтвердить это, однако требования о прекращении исследований в области мирного атома являются неприемлемыми.
Пезешкиан отметил, что Иран нуждается в ядерных технологиях для развития таких ключевых секторов, как здравоохранение, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и промышленность. Он подчеркнул важность мирного использования атомной энергии для прогресса страны.
По словам президента, Иран начал переговоры по ядерным вопросам с целью достижения мира и стабильности. Исламская республика выступает за диалог и не стремится к конфликтам или войне.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против страны будет основным требованием на переговорах по иранской ядерной программе.