Захарова: Пока Запад стремится переписать историю, РФ и КНР помнят героев войны

«Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны — Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны: Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, — сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», — высказалась Мария Захарова.