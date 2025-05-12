Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала интервью культурному центру «Жар-птица». Она поделилась собственным взглядом на вклад российских и китайских представителей в дело по освобождению мира от нацистов. Так Мария Захарова написала в Telegram-канале, опубликовав интервью.
По ее словам, западные лидеры до сих пор пытаются переписать историю Великой Отечественной войны. Однако Россия и Китай помнят имена героев. Они чтят память погибших в ходе Великой Отечественной войны.
«Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны — Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны: Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, — сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», — высказалась Мария Захарова.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что мировые войны были выиграны благодаря успехам Вашингтона. На это ответил глава Партии рабочих Британии Джордж Галлоуэй. Он призвал Дональда Трампа не пытаться переписывать историю.