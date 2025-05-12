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В Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни на День Победы

В Латвии полицейские возбудили 67 уголовных дел и задержали восемь человек за празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Life.ru

По словам заместителя начальника госполиции Андриса Зеллиса, большинство дел возбуждены за использование «запрещённой» символики в общественных местах, включая георгиевские ленты в букетах цветов и на значках, а также воспроизведение советских песен. Полиция продолжает анализ зафиксированных в интернете нарушений, и ожидается, что количество административных дел возрастёт.

«Попыток собраться у бывшего памятника (Освободителям Риги. — Прим. Life.ru) в Парке Победы больше не происходит, хотя один человек пытался бросить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф», — заявил Зеллис.

Напомним, что накануне 9 мая Латвия и Литва запретили президенту Сербии Александру Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы. Аналогичные меры приняла Эстония, пытаясь помешать поездке премьер-министра Роберта Фицо в Россию. Однако и сербский лидер, и словацкий политик приняли участие в мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.