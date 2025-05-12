В Совбезе сообщили о приглашении на встречу по безопасности более 150 стран

В Москве 27−29 мая пройдет традиционная встреча представителей, отвечающих за вопросы безопасности. Участниками могут стать представители из более чем 150 государств. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Безопасности России.
Так, отмечается, что встреча состоится под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Это будет уже 13-й форум по вопросам безопасности. Представители обсудят взаимодействие стран в этой области.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, между тем, ответил на заявления с Запада. Он отметил, что европейские представители, выдвинувшие Москве ультиматум, должны были обсуждать планы по миру в Киеве.