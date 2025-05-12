Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразильский депутат Пинато счел предложение Путина Украине шагом к миру

Пинато подчеркнул важность мирного сосуществования для русского и украинского народов.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, возглавляющий парламентский фронт Бразилия/БРИКС, заявил РИА Новости, что предложение президента России Владимира Путина о безусловном возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая является значительным шагом к достижению мира.

Пинато выразил свои поздравления президенту Путину и высказал надежду на то, что мир будет восстановлен. Он подчеркнул важность мирного сосуществования для русского и украинского народов, отметив, что эти страны имеют братские связи.

По мнению бразильского депутата, инициатива Путина может стать основой для дальнейших шагов в направлении разрешения конфликта и улучшения отношений между двумя государствами.

Ранее в своем обращении к СМИ минувшей ночью российский лидер Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены украинскими властями.