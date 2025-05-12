Депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, возглавляющий парламентский фронт Бразилия/БРИКС, заявил РИА Новости, что предложение президента России Владимира Путина о безусловном возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая является значительным шагом к достижению мира.
Пинато выразил свои поздравления президенту Путину и высказал надежду на то, что мир будет восстановлен. Он подчеркнул важность мирного сосуществования для русского и украинского народов, отметив, что эти страны имеют братские связи.
По мнению бразильского депутата, инициатива Путина может стать основой для дальнейших шагов в направлении разрешения конфликта и улучшения отношений между двумя государствами.
Ранее в своем обращении к СМИ минувшей ночью российский лидер Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены украинскими властями.