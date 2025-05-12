Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В Москву в конце мая приедут представители более 150 государств и свыше 20 международных организаций для участия в 13-й международной встрече по вопросам безопасности.

Мероприятие, которое пройдёт с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, организуется аппаратом СБ РФ, сообщила его пресс-служба.

Приглашения направлены в страны Глобального Юга и Востока, государства СНГ, участникам ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству ряда международных структур. Центральной темой форума станет международное сотрудничество в области обеспечения безопасности.

С 2010 года эта встреча служит площадкой для конструктивного диалога по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности. Особое внимание на форуме традиционно уделяется вопросам противодействия международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, нелегальному обороту наркотиков и другим современным угрозам.

Ранее Сергей Шойгу подчеркнул значимость госбезопасности в условиях гибридной войны.