Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

В Москву в конце мая приедут представители более 150 государств и свыше 20 международных организаций для участия в 13-й международной встрече по вопросам безопасности.
Мероприятие, которое пройдёт с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, организуется аппаратом СБ РФ, сообщила его пресс-служба.
С 2010 года эта встреча служит площадкой для конструктивного диалога по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности. Особое внимание на форуме традиционно уделяется вопросам противодействия международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, нелегальному обороту наркотиков и другим современным угрозам.
Ранее Сергей Шойгу подчеркнул значимость госбезопасности в условиях гибридной войны.