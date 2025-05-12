Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

С 2010 года эта встреча служит площадкой для конструктивного диалога по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности. Особое внимание на форуме традиционно уделяется вопросам противодействия международному терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, нелегальному обороту наркотиков и другим современным угрозам.