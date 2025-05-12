Председатель комитета по безопасности Скупщины Сербии Милован Дрецун высказал мнение, что Россия действительно заинтересована в разрешении конфликта на Украине, предлагая провести переговоры. В беседе с РИА Новости он отметил, что это свидетельствует о намерении Москвы решить кризис мирным путем, несмотря на достижения на поле боя.
Дрецун также подчеркнул, что Россия является очевидным победителем в этом конфликте, однако она стремится предоставить возможность для мирного урегулирования и достижения соглашения с Украиной.
По его словам, это представляет собой значительный шанс для киевского режима, который следует использовать без выдвижения предварительных условий.
Ранее нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле является умным предложением и шансом на мир, у Киева нет другого выбора, так как он проигрывает на поле боевых действий.