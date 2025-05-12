Председатель комитета по безопасности Скупщины Сербии Милован Дрецун высказал мнение, что Россия действительно заинтересована в разрешении конфликта на Украине, предлагая провести переговоры. В беседе с РИА Новости он отметил, что это свидетельствует о намерении Москвы решить кризис мирным путем, несмотря на достижения на поле боя.