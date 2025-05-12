Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон на видео прятал сахар в пакетике

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X* появившееся в интернете видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению пользователей, якобы пытается что-то скрыть от камер журналистов.
Дмитриев задался вопросом, является ли запись подлинной или созданной с применением технологий искусственного интеллекта.
Если видео действительно подлинное, отметил он, то стоит задуматься, что именно за предмет оказался в руках французского лидера — сахар или нечто иное. В случае второго варианта, по мнению Дмитриева, это могло бы пролить свет на многие из недавних инициатив и высказываний Макрона.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.