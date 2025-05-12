Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон на видео прятал сахар в пакетике

Если видео действительно подлинное, отметил он, то стоит задуматься, что именно за предмет оказался в руках французского лидера — сахар или нечто иное. В случае второго варианта, по мнению Дмитриева, это могло бы пролить свет на многие из недавних инициатив и высказываний Макрона.