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Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон на видео прятал сахар в пакетике

На видео президент Франции Эммануэль Макрон пытался что-то спрятать от репортеров.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X* появившееся в интернете видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению пользователей, якобы пытается что-то скрыть от камер журналистов.

Дмитриев задался вопросом, является ли запись подлинной или созданной с применением технологий искусственного интеллекта.

Если видео действительно подлинное, отметил он, то стоит задуматься, что именно за предмет оказался в руках французского лидера — сахар или нечто иное. В случае второго варианта, по мнению Дмитриева, это могло бы пролить свет на многие из недавних инициатив и высказываний Макрона.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.