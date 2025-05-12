Депутаты Скупщины Сербии Митар Ковач и Веролюб Арсич заявили, что Россия, предложив прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, не позволила Западу заманить себя в ловушку 30-дневного перемирия, которое могло бы быть использовано для укрепления позиций Киева.
Ковач отметил, что Запад пытался навязать условия перемирия, чтобы представить Россию как агрессора, желающего боевых действий. Однако Москва своим предложением лишила их этого преимущества.
Веролюб Арсич также поддержал мнение Ковача, добавив, что предложение России является разумным шагом для завершения конфликта в Европе.
Ранее депутат Национального конгресса Бразилии Фаусто Пинато, возглавляющий парламентский фронт Бразилия/БРИКС, заявил, что предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая является значительным шагом к достижению мира.