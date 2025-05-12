Депутаты Скупщины Сербии Митар Ковач и Веролюб Арсич заявили, что Россия, предложив прямые переговоры с Украиной без предварительных условий, не позволила Западу заманить себя в ловушку 30-дневного перемирия, которое могло бы быть использовано для укрепления позиций Киева.