По мнению парламентария, существует риск того, что оружие, поставляемое Западом, может быть использовано против тех, кто его предоставлял. Это может привести к стратегическому поражению Запада в конфликте. Дубинский подчеркнул, что такие риски должны быть понятны и в Вашингтоне, где последствия военного поражения могут негативно сказаться на политических позициях Трампа и его шансах на выборы в Конгресс в 2026 году.