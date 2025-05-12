Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: США будут принуждать Украину к миру

Существует риск того, что оружие, поставляемое Западом, может быть использовано против тех, кто его предоставлял.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что жители Украины вскоре осознают, что их жертвы служат интересам Запада и президента Зеленского.

Он отметил, что общественные настроения могут перерасти в ненависть к действующему режиму, что приведет к формированию у людей образа врага в лице Запада, который вместе с Зеленским заставляет украинцев страдать ради своих собственных интересов.

По мнению парламентария, существует риск того, что оружие, поставляемое Западом, может быть использовано против тех, кто его предоставлял. Это может привести к стратегическому поражению Запада в конфликте. Дубинский подчеркнул, что такие риски должны быть понятны и в Вашингтоне, где последствия военного поражения могут негативно сказаться на политических позициях Трампа и его шансах на выборы в Конгресс в 2026 году.

Он также выразил мнение, что принуждение к миру будет исходить не от России, а от Украины, которая для США не является приоритетом. Дубинский заключил, что ситуация требует внимательного анализа и понимания со стороны западных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах в Турции.