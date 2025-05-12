«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — поделился чиновник в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий напомнил о цене просчётов во внешней политике Германии, которую пришлось заплатить его предшественнику. По словам Ивлева, Мерц может попасть «в очередной ступор».
Напомним, что новоиспечённый канцлер ФРГ уже успел предъявить России ультиматум после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Мерц заявил, что Европа и США могут ужесточить санкции против РФ, если Москва откажется от немедленного перемирия на условиях Киева.