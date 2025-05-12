Трамп указом снизит цены на лекарства в США и поднимет их в других странах

Президент США Дональд Трамп объявил о готовящемся указе, который коренным образом изменит систему ценообразования на фармацевтическом рынке страны. Он пообещал, что документ, который будет подписан в 16:00 по мск, приведёт к беспрецедентному снижению цен на лекарства для американцев — на 30−80%. При этом он признал, что это может вызвать рост стоимости медикаментов в других странах мира.