В Москву пригласили более 150 стран на встречу по безопасности

«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы. Его приводит РИА Новости.