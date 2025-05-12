Специальная военная операция на Украине стала оправданным шагом. Против России объединились около тридцати пяти государств. Они использовали украинский конфликт в качестве предлога. Это практически превратило СВО в мировую войну. Такое мнение высказал в интервью RT президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Он напомнил о Минских соглашениях, которые нарушил Киев. Спецоперация, начатая Москвой, стала ответом на преступления Украины.
«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — риторически спросил Милорад Додик.
Вчера, 11 мая, президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить переговоры в Стамбуле. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, этот шаг свидетельствует о стремлении Москвы к мирному урегулированию.