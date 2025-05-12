В Китае указали на преимущества для Пекина от украинского конфликта

В сообщении также указано, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву не стал демонстрировать желание пересмотреть отношения с Россией. Это было бы выгодно Западу, который рассчитывает, что Китай окажет давление на Россию для начала переговоров по Украине.