«Китай выигрывает стратегически, пока конфликт остаётся на территории Украины, а его партнёр — Россия — не проигрывает. Конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона, предоставляя Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов», — отмечается в статье.
В сообщении также указано, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву не стал демонстрировать желание пересмотреть отношения с Россией. Это было бы выгодно Западу, который рассчитывает, что Китай окажет давление на Россию для начала переговоров по Украине.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что планирует посетить Китай с официальным визитом в сентябре 2025 горда. Российский лидер подчеркнул, что его поездка будет приурочена к торжествам по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.