Экс-глава МИД Туниса Абдессалям назвал планы Запада ослабить РФ ошибкой

«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее, были стратегической ошибкой», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.