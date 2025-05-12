Стремление западных стран ослабить Россию является стратегической ошибкой, у РФ есть право на предоставление гарантий безопасности, заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.
«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта, поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее, были стратегической ошибкой», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.
Кроме того, бывший министр добавил, что РФ вправе защищать себя и требовать гарантий, чтобы избежать опасностей как в военной, так и в стратегической сферах.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что России необходим прочный, обеспеченный гарантиями для её граждан мир. Он также заявлял, что Москва готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.