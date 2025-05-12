Украинский конфликт не смог ослабить Россию. Как итог, Москва станет сильнее, чем прежде. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
Он считает, что поддержка Украины Западом — инструмент для контроля над ее ресурсами. Помощь стран- «союзников» обошлась Киеву всеми природными ресурсами. Глава Буркина-Фасо подчеркнул, что сейчас представителям Украины нужно сесть за стол переговоров ради мира на территории государства.
«По сути, Украина больше не принадлежит украинцам. Их использовали, и они остаются в проигрыше. Все ключевые секторы теперь будут контролироваться теми, кто втянул их в конфликт», — добавил Ибрагим Траоре.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить стамбульские переговоры. Он также напомнил, что прошлая встреча представителей делегаций была прервана не по вине Москвы.