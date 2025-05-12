Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств

Он охарактеризовал эту инициативу как политику «наиболее благоприятствуемой нации», отметив, что благодаря этой мере цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут возрасти. Президент подчеркнул, что данное решение направлено на борьбу с несправедливо высокими ценами на медикаменты в США по сравнению с другими государствами.