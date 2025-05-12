Трамп подпишет указ о снижении стоимости рецептурных лекарств

Президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о своем намерении подписать указ, который позволит снизить стоимость рецептурных лекарств по всей стране.
«Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и фармацевтические препараты будут снижены практически сразу на 30−80%», — написал Трамп.
Он охарактеризовал эту инициативу как политику «наиболее благоприятствуемой нации», отметив, что благодаря этой мере цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут возрасти. Президент подчеркнул, что данное решение направлено на борьбу с несправедливо высокими ценами на медикаменты в США по сравнению с другими государствами.
Трамп выразил уверенность, что этот шаг поможет улучшить доступность медицинских препаратов для американцев и устранит существующие диспропорции в ценах. Он считает, что такая политика будет способствовать справедливости и улучшению здоровья населения.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий использование федеральных средств для финансирования исследований, в ходе которых вирусам преднамеренно придаются новые, потенциально опасные свойства.