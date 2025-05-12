SCMP: украинский конфликт отвлекает США от деятельности Китая в Азии

Также подчёркивается, что недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал, что признаков пересмотра отношений России и Китая нет. Авторы публикации обращают внимание, что это обстоятельство не выгодно Западу, который хочет, чтобы Пекин оказал давление на российскую сторону в вопросе переговоров по украинскому конфликту.