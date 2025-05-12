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SCMP: украинский конфликт отвлекает США от деятельности Китая в Азии

Боевые действия на Украине не позволяют Вашингтону концентрировать внимание на Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с украинским конфликтом якобы даёт возможность Китаю активнее продвигать свои интересы на азиатском пространстве, написала газета South China Morning Post (SCMP).

В публикации отмечается, что Москва в таких условиях не проигрывает, а Пекин выигрывает стратегически. Авторы статьи поясняют, что боевые действия на Украине не позволяют Вашингтону концентрировать внимание на Индо-Тихоокеанском регионе.

Также подчёркивается, что недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал, что признаков пересмотра отношений России и Китая нет. Авторы публикации обращают внимание, что это обстоятельство не выгодно Западу, который хочет, чтобы Пекин оказал давление на российскую сторону в вопросе переговоров по украинскому конфликту.

Напомним, в ноябре Си Цзиньпин заявил, что Китай прилагает усилия и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров по кризису вокруг Украины. Он добавил, что КНР стремится к деэскалации, а также выступает за диалог.

Также сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил участия Турции или Китая в качестве посредника в переговорах России и Украины, если усилия США в этом вопросе не увенчаются успехом.