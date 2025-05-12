Россия должна получить гарантии безопасности, полагает эксперт.
Ставка западных стран на ослабление России является стратегической ошибкой, а Москва имеет право на гарантии безопасности. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.
«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта. Поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой», — отметил Абдессалям в интервью РИА Новости.
По его мнению, Украине необходимо придерживаться нейтралитета, не вступать в НАТО и исключить любую угрозу соседним государствам. Только после этого, подчеркнул политик, Киев сможет говорить о своих интересах и безопасности вне рамок международных противостояний.
Абдессалям также подчеркнул сложность российско-украинского конфликта. По его словам, если европейские страны опасаются за свою безопасность, то и Россия вправе обеспечивать свою защиту и добиваться предоставления национальных гарантий безопасности, чтобы минимизировать возможные военные и стратегические угрозы.