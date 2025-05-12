Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: у России есть право на гарантии безопасности

Абдессалям также подчеркнул сложность российско-украинского конфликта. По его словам, если европейские страны опасаются за свою безопасность, то и Россия вправе обеспечивать свою защиту и добиваться предоставления национальных гарантий безопасности, чтобы минимизировать возможные военные и стратегические угрозы.