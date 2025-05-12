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Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: у России есть право на гарантии безопасности

Ставка западных стран на ослабление России является стратегической ошибкой, а Москва имеет право на гарантии безопасности. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.

Россия должна получить гарантии безопасности, полагает эксперт.

Ставка западных стран на ослабление России является стратегической ошибкой, а Москва имеет право на гарантии безопасности. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям.

«Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта. Поскольку все ставки на то, чтобы блокировать Россию и истощить ее были стратегической ошибкой», — отметил Абдессалям в интервью РИА Новости.

По его мнению, Украине необходимо придерживаться нейтралитета, не вступать в НАТО и исключить любую угрозу соседним государствам. Только после этого, подчеркнул политик, Киев сможет говорить о своих интересах и безопасности вне рамок международных противостояний.

Абдессалям также подчеркнул сложность российско-украинского конфликта. По его словам, если европейские страны опасаются за свою безопасность, то и Россия вправе обеспечивать свою защиту и добиваться предоставления национальных гарантий безопасности, чтобы минимизировать возможные военные и стратегические угрозы.