ABC: Трамп готовится принять самолет за $400 млн в подарок от Катара

Белый дом и Минюст пришли к выводу, что, поскольку подарок не обусловлен каким-либо официальным актом, он не является взяточничеством. Юридический анализ генпрокурора Пэм Бонди также говорит, что это не противоречит запрету Конституции на иностранные подарки, поскольку самолет передается не частному лицу, а Военно-воздушным силам США и, в конечном итоге, фонду президентской библиотеки, сообщили источники издания.