Нового заместителя в управлении охотхозяйства назначили в Хабаровском крае

В краевом управлении охотничьего хозяйства произошли кадровые перестановки. Заместителем начальника ведомства стал Петр Складнев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в правительстве региона, Петр Складнев возглавит отдел, который занимается сохранением объектов животного мира. Под его контролем будет работа по защите дикой природы, а также координация оперативных групп, которые выезжают на вызовы при появлении диких животных в населенных пунктах.
Одним из приоритетов нового руководителя станет снижение числа конфликтов между людьми и хищниками.