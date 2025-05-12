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Нового заместителя в управлении охотхозяйства назначили в Хабаровском крае

Петр Складнев будет отвечать за охрану диких животных в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В краевом управлении охотничьего хозяйства произошли кадровые перестановки. Заместителем начальника ведомства стал Петр Складнев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в правительстве региона, Петр Складнев возглавит отдел, который занимается сохранением объектов животного мира. Под его контролем будет работа по защите дикой природы, а также координация оперативных групп, которые выезжают на вызовы при появлении диких животных в населенных пунктах.

Одним из приоритетов нового руководителя станет снижение числа конфликтов между людьми и хищниками.