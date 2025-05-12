Нового заместителя в управлении охотхозяйства назначили в Хабаровском крае

Как рассказали в правительстве региона, Петр Складнев возглавит отдел, который занимается сохранением объектов животного мира. Под его контролем будет работа по защите дикой природы, а также координация оперативных групп, которые выезжают на вызовы при появлении диких животных в населенных пунктах.