Пришелец под пальмой: американцы пытаются доказать, что нашли секретные базы инопланетян

В июле 1947 года в Розуэлле (США) местные жители нашли обломки странного объекта. Сначала военные заявили, что это «летающий диск», но позже передумали, назвав его метеозондом. В 1990-х ВВС США опубликовали отчеты, объясняющие, что обломки принадлежали секретному проекту Mogul (акустические датчики для обнаружения советских ядерных испытаний).В 1995 году британский продюсер Рэй Сантилли выпустил фильм Alien Autopsy, где показал вскрытие инопланетянина из Розуэлла. Однако уже в 2006-м Сантилли признал, что фильм был фейком — муляж пришельца сделал художник. В 1996 году в небольшом городке Воргала (Россия) жители нашли странное существо с огромными глазами и длинными конечностями, предположив, что это инопланетянин. А через несколько недель биологи установили, что это муляж, сделанный из куриной кожи и других материалов.