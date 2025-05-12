Россия имеет право защищать своих соотечественников, заявил Додик.
Президент Республики Сербской Милорад Додик поддержал российского лидера Владимира Путина, заявив, что спецоперация оправдана. Он отметил, что Россия имеет право защищать своих соотечественников.
«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — передает слова Додика RT.
Он отметил, что около 35 стран объединились против России, используя украинский конфликт как повод, что привело к его превращению в мировую войну. Додик также подчеркнул, что СВО стала ответом на нарушение Минских соглашений со стороны Украины, о чем ранее говорила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.