Додик поддержал Путина и назвал СВО оправданным решением

Он отметил, что около 35 стран объединились против России, используя украинский конфликт как повод, что привело к его превращению в мировую войну. Додик также подчеркнул, что СВО стала ответом на нарушение Минских соглашений со стороны Украины, о чем ранее говорила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.