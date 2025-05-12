Times: ЕС и Британия представят совместный пакт об обороне и безопасности

Согласно информации, новый пакт станет частью масштабной сделки, которая обеспечит наиболее тесное сотрудничество между Великобританией и ЕС с момента выхода страны из Союза. Это соглашение подчеркивает важность совместных усилий в области безопасности в условиях современных вызовов.