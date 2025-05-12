Президент Республики Сербской Додик назвал начало СВО оправданным решением

Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин проявил дальновидность, начав спецоперацию. Он указал на то, что поставки вооружений Украине западными странами нарушили минские соглашения, о чём говорила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Это могло бы привести к войне на территории самой РФ. По его словам, 35 стран объединились против России, таким образом придав конфликту масштабы мировой войны.