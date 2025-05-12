Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об освобождении американского заложника в секторе Газа

Мужчина был взят в заложники в октябре 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американца в секторе Газа благодаря посредничеству Катара и Египта.

Речь идет о гражданине США Эдане Александре, который стал заложником ХАМАС в октябре 2023 года. По словам Трампа, мужчина уже на пути к своей семье.

Трамп подчеркнул, что успешное освобождение стало возможным благодаря усилиям обеих стран, которые сыграли ключевую роль в переговорах. Он также выразил надежду на скорейшее окончание конфликта в регионе и освобождение всех заложников.

Ранее военно-политический кабинет Израиля в ночь на понедельник одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.