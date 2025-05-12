Трамп заявил об освобождении американского заложника в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американца в секторе Газа благодаря посредничеству Катара и Египта.
Речь идет о гражданине США Эдане Александре, который стал заложником ХАМАС в октябре 2023 года. По словам Трампа, мужчина уже на пути к своей семье.
Трамп подчеркнул, что успешное освобождение стало возможным благодаря усилиям обеих стран, которые сыграли ключевую роль в переговорах. Он также выразил надежду на скорейшее окончание конфликта в регионе и освобождение всех заложников.
Ранее военно-политический кабинет Израиля в ночь на понедельник одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.