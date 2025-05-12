В Тунисе назвали ставку Запада на ослабление России ошибкой

Политик также акцентировал внимание на важности нейтралитета Украины. Он указал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и исключить любые угрозы своим соседям. Только тогда Незалежная сможет говорить о собственной безопасности, не вмешиваясь в международные отношения. Экс-министр добавил, что российско-украинский конфликт действительно сложен.