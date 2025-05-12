«Нужно искать такие соглашения, которые обеспечат взаимные гарантии и помогут разрешить ситуацию. Все попытки блокировать Россию и истощить её силы были неверными», — отметил Абдессалям в интервью РИА «Новости».
Политик также акцентировал внимание на важности нейтралитета Украины. Он указал, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и исключить любые угрозы своим соседям. Только тогда Незалежная сможет говорить о собственной безопасности, не вмешиваясь в международные отношения. Экс-министр добавил, что российско-украинский конфликт действительно сложен.
«Если европейцы могут беспокоиться о своей безопасности, то и Россия имеет полное право защищать свои интересы и добиваться гарантий своей национальной безопасности, чтобы избежать угроз как в военной, так и стратегической сферах», — заключил он.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции 15 мая. После призыва американского лидера Дональда Трампа немедленно согласиться на предложение Москвы главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в четверг будет лично ждать Путина в Стамбуле.