В городах Германии прошли массовые митинги за запрет партии АдГ

Одно из крупнейших мероприятий состоялось в Берлине у Бранденбургских ворот. По данным полиции, там собрались около четырёх тысяч человек, а организаторы называют цифру до 7,5 тысячи. Протестующие также вышли на улицы Мюнхена (примерно три тысячи участников), Эссена (около 2,5 тысячи) и других городов, включая Гамбург, Франкфурт и Кёльн.