Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выдвинул инициативу о создании трибунала «Нюрнберг 2.0» по завершении конфликта на Украине. Он полагает, что это позволит юридически оценить действия всех, кто связан с киевским правительством, включая его идеологов, финансистов и заказчиков.