Эрдоган или Трамп: кто окажется полезнее в переговорах по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Стамбул в качестве площадки для переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, чего ожидать от нового посредника в переговорах и чем он отличается от американского лидера Дональда Трампа.
Трамп начинает уставать от украинского конфликта.
Политолог-американист Константин Блохин заявил aif.ru, что Трамп еще не устранился от попыток урегулировать конфликт на Украине. При этом, как считает собеседник издания, американский лидер уже начал уставать от него. По его словам, Вашингтон еще будет предпринимать попытки получить либо конкретную прибыль, либо конвертировать это в политический престиж.
«Но они не будут долго это реализовывать, потому что они уже сами начинают уставать от этого конфликта. Я думаю, что все в зависимости от успеха, но пока он не прослеживается», — сказал политолог.
По мнению Блохина, Соединенные Штаты намерены еще месяц-два совершать различные попытки, но долго этим заниматься не будут.
Кто полезнее — Трамп или Эрдоган?
Блохин в разговоре с aif.ru отметил, что президент Турции более гибкий в отличии от своего американского коллеги. По его словам, Трамп подходит к урегулированию конфликта на Украине с бизнес-позиции. Он в нагловатой манере, условно говоря, хочет заставить всех сесть за стол переговоров.
При этом политолог подчеркнул, что позиции Эрдогана и Трампа одинаковые — не пророссийские. Он также напомнил, что Турция продавала оружие Украине.
«Анкара будет занимать свою позицию, из-за чего говорить о том, что это очень хорошо, не стоит», — сказал эксперт.
Что изменится в переговорном процессе с Эрдоганом.
Политолог в беседе с aif.ru добавил, что от Эрдогана в роли посредника в урегулировании украинского кризиса будет мало что зависеть, так как главное — в процессе желание конфликтующих сторон. По его словам, модератор только создает необходимую благожелательную атмосферу.
При этом Блохин отметил, что сейчас Киев не желает вести переговоры с Москвой, а если делать это, то только на неприемлемых для России условиях. Кроме того, Украина намерена и дальше показывать способность продолжать вести боевые действия, а для этого она хочет получить от Европы финансовые ресурсы.
«Поэтому, конечно, каким бы гениальным не был Эрдоган, вряд ли в реальности у него что-то получится, потому что Зеленский и ЕС хотят вести с Россией переговоры посредством силы. Поэтому каких-то надежд испытывать не стоит», — резюмировал Блохин.