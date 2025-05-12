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Шалости в поезде: что скрывали Мерц, Стармер и Макрон по дороге в Киев

Ранее в Сеть попали кадры, запечатлевшие белый сверток на столе перед Макроном, Мерцем и Стармером.

Источник: Аргументы и факты

В Сети активно обсуждаются кадры, запечатлевшие, как президент Франции Эммануэль Макрон прячет некий белый сверток, канцлер ФРГ Фридрих Мерц убирает предмет, похожий на небольшую ложку, а рядом с ними сидит смущенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Что попытались скрыть политические лидеры двух стран и какие пороки таит западная элита рассказал aif.ru нарколог, врач-психиатр Василий Шуров.

Тайна белого свертка.

Анализируя видео с участием Мерца, Макрона и Стармера, эксперт обратил внимание на их странное поведение. В кадре видно, что сидящие за столом политики заметно смущены тем, что их застали и ведут запись.

«Нам не хватало объяснения такого неожиданного визита и бурного веселья, объятий, стучания по голове. Увидели у канцлера ложечку для употребления, у Макрона какой-то сверток. Может быть, это, конечно, сопливый платок после кокаина, который он судорожно прятал, а может быть, и остатки вещества. По крайней мере, люди очень явно смутились и начали дружно прикрывать то, что было на столе. Это, как минимум, странно», — отметил эксперт.

Стараются не афишировать свои увлечения.

По словам Шурова, употребление веществ распространено у западных элит.

«У них регулярно что-то происходит. Бывший министр внутренних дел Англии Дэвид Бланкетт в открытую признался, что он кокаин употреблял. Там огромный скандал был в Англии. Борис Джонсон просто алкаш. Он пострадал из-за ковидной вечеринки, что во времена ограничения он умудрился пьянку устроить и попасть в камеру», — отметил эксперт.

При этом, как уточнил нарколог, употребление веществ западные элиты стараются скрывать.

«Есть официальная жизнь, где они неприкосновенные. А есть все эти острова, вечеринки как у Джеффри Эпштейна, где там вся королевская семья, по крайней мере, Эндрю. Там это очень распространено», — добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя видео из поезда с участием Макрона и Мерца, отметила, что в 2022 году спросила у одного западного посла о том, почему Запад поставляет оружие «наркоману» Зеленскому. На это она получила ответ, что для ЕС это нормальное явление.