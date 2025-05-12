Шалости в поезде: что скрывали Мерц, Стармер и Макрон по дороге в Киев

«Нам не хватало объяснения такого неожиданного визита и бурного веселья, объятий, стучания по голове. Увидели у канцлера ложечку для употребления, у Макрона какой-то сверток. Может быть, это, конечно, сопливый платок после кокаина, который он судорожно прятал, а может быть, и остатки вещества. По крайней мере, люди очень явно смутились и начали дружно прикрывать то, что было на столе. Это, как минимум, странно», — отметил эксперт.