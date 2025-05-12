Эксперты рассказали о тайных переговорах Макрона и Зеленского

В Сети обсуждают кадры теплой встречи президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, на которых они обнимались. Кроме того, СМИ сообщили, что они регулярно общаются лично без помощников, созваниваясь по WhatsApp и Signal. Однако эксперты раскрыли aif.ru, что на самом деле стоит за этой показной историей.
Два нарцисса.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обладают истероидным психотипом, можно сказать нарциссическим, заявил aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко. По его словам, это те люди, которые зависимы от внешнего мнения, от эмоциональной поддержки и от тщеславия. Он привел в пример начало боевых действий, когда Зеленского везде возили, показывали и награждали, а так как он актер, то очень любит публичное внимание.
«Макрон сам любит на публику красиво себя подать, как Наполеон встать перед войсками, жить во дворце, как король», — сказал собеседник издания.
Играют на публику.
Анищенко отметил в разговоре с aif.ru, что объятия Макрона и Зеленского являются обычной игрой на публику. Он добавил, что из-за своего психотипа они могут все что угодно показывать публично. По его словам, это все было сделано, чтобы противопоставить тому, что было в Москве, куда приехали мировые лидеры. Зеленскому нужно было показать, что его тоже поддерживают. Эксперт пояснил, что это является некой информационной войной — в России «демонстрация силы идет через парад Победы, а у них через объятия».
«Стоит обратить внимание, что у них постоянно публично делают такие широкие жесты, объятия, похлопывания по спине. Это простая игра на публику и сложно судить о какой-то искренности», — сказал Анищенко.
Манипулирует Зеленским.
По словам эксперта, Макрон манипулирует Зеленским, а глава киевского режима спокойно принимает это и продолжает вестись. Анищенко уточнил в беседе с aif.ru, что французский лидер делает это за счет создания таких благополучных отношений.
«Я думаю, это как элемент манипуляции, такая якобы сердечная, дружеская поддержка. И в данном случае видно, что здесь Макрон покровительствует. То есть то, как он его обнимает, за шею хватает», — сказал собеседник издания.
При этом он подчеркнул, что Зеленский в данной ситуации просто принимает, благодарит, изображает какое-то смущение. По мнению Анищенко, Макрон манипулирует главой киевского режима для того, что продолжались боевые действия.
«А Зеленский на все это спокойно ведется и продолжает вестись на какие-то эмоциональные манипуляции», — сказал собеседник издания.
Разговоры Зеленского и Макрона могут попасть в Сеть.
Разговоры Макрона и Зеленского через мессенджеры WhatsApp и Signal могут перехватить спецслужбы или слить сотрудники самих сервисов, заявил aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. Он пояснил, что получить доступ к информации, которую обсуждают они могут не только представители американских спецслужб, но и других стран.
«Самый реальный вариант — подкупить какого-нибудь сотрудника мессенджера и через него эту информацию получать. Поэтому обычно все варианты с утечками информации имеют такое происхождение, потому что взламывать шифрование — непрактичная история», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил в разговоре с aif.ru, что звонки через мессенджеры WhatsApp и Signal могут быть безопасны, поскольку они зашифрованы и защищены от случайного прослушивания. По его словам, когда человек связывается с кем-либо через интернет, информация проходит через множество узлов, которые находятся у разных провайдеров.
«У них есть сотрудники, которые могут иметь доступ к этой информации. Вот именно от такого доступа информация, передающаяся по этим мессенджерам, конечно, защищена», — отметил Раевский.