Эксперты рассказали о тайных переговорах Макрона и Зеленского

Анищенко отметил в разговоре с aif.ru, что объятия Макрона и Зеленского являются обычной игрой на публику. Он добавил, что из-за своего психотипа они могут все что угодно показывать публично. По его словам, это все было сделано, чтобы противопоставить тому, что было в Москве, куда приехали мировые лидеры. Зеленскому нужно было показать, что его тоже поддерживают. Эксперт пояснил, что это является некой информационной войной — в России «демонстрация силы идет через парад Победы, а у них через объятия».