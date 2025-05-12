Эксперты раскрыли, что кроется за близкими отношениями Зеленского и Макрона

Тесные объятия французского президента Эммануэля Макрона и Зеленского во время прощания в Киеве привлекли внимание публики. Является ли это проявлением дружбы и поддержки или политики демонстрируют что-то иное, объяснили aif.ru эксперты.
Похлопал по голове, чтобы показать себя главным.
Жесты Макрона говорят о том, что он хочет показать себя в отношениях с Зеленским главным, отметил врач-психиатр Василий Шуров, оценивая опубликованное в Сети видео.
В кадре запечатлено, как политики обнимаются, Макрон похлопывает Зеленского по спине и по голове, целует его в щеку. После этого он показывает правой рукой на свое сердце. В ответ Зеленский прикладывает левую руку к груди.
«Мы понимаем, что реально Макрон никакой помощи не может оказать, таких возможностей нет. Но он пытается выставить себя главным в этой истории… Особенно это комично выглядит, когда Трамп его просто отпихнул и не дал им поговорить на троих, как он пытался (во время встречи перед похоронами папы римского — ред.). То есть он решает свои внутриполитические задачи и показывает себя лидером коалиции», — объяснил поведение Макрона Шуров.
Станиславский бы не поверил.
В целом поведение Макрона и Зеленского, по словам эксперта, является «очень демонстративным на камеру».
«Это по сути, два таких Наполеончика нереализованных. Очень маленьких, физически слабых человека, которые любят позировать на камеру нереализованными актерскими амбициями. Но играют очень убедительно, хотя Станиславский бы сказал: “я не верю в эту демонстрацию бурной любви”», — отметил Шуров.
Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«По поводу отношений между ними сложно судить, потому что эти люди истероидного психотипа могут показать на публику все что угодно… Стоит обратить внимание, что у них постоянно публично делают такие широкие жесты, объятия, похлопывания по спине. Это простая игра на публику и сложно судить о какой-то искренности», — сказал эксперт.
Объятия для манипуляций.
Обнимая Зеленского и демонстрируя дружеское расположение, Макрон манипулирует им, считает Анищенко.
«За счет создания таких благополучных отношений Макрон может манипулировать Зеленским, якобы: “смотри, я президент Франции и тебя поддерживаю даже лично, обнимаю на публику, пускаю в свое личное пространство”. Я думаю, это как элемент манипуляции, такая якобы сердечная, дружеская поддержка. То есть то, как он его обнимает, за шею хватает. Зеленский в данном случае здесь просто принимает, благодарит, смущение какое-то изображает “, — сказал собеседник издания.
По словам эксперта, так Макрон манипулирует Зеленским, подталкивая его к продолжению военного конфликта.
«Я вижу здесь элемент манипуляции непосредственно Зеленским для продолжения всех боевых действий. То есть его лично поддерживают: “давай, давай, давай”. А Зеленский на все это спокойно ведется и продолжает вестись на какие-то эмоциональные манипуляции», — объяснил Анищенко.