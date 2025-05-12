Эксперты раскрыли, что кроется за близкими отношениями Зеленского и Макрона

«Мы понимаем, что реально Макрон никакой помощи не может оказать, таких возможностей нет. Но он пытается выставить себя главным в этой истории… Особенно это комично выглядит, когда Трамп его просто отпихнул и не дал им поговорить на троих, как он пытался (во время встречи перед похоронами папы римского — ред.). То есть он решает свои внутриполитические задачи и показывает себя лидером коалиции», — объяснил поведение Макрона Шуров.