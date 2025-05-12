КНР и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент достигли соглашения о создании механизма торгово-экономических консультаций по итогам своих переговоров в Швейцарии, сообщает китайское агентство «Синьхуа». Совместное заявление, подводящее итоги встреч, будет опубликовано 12 мая.
Хэ Лифэн отметил, что переговоры, состоявшиеся
Скотт Бессент также подтвердил продуктивность прошедших переговоров, отметив их значимость для дальнейшего развития торговых отношений между двумя странами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут достичь с Китаем торгового соглашения, которое будет справедливым как для Пекина, так и для Вашингтона.