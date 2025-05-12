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Верховный суд Аргентины нашел в архиве коробки с пропагандой Третьего рейха

Данные материалы, включая открытки, фотографии и плакаты, были присланы посольством Третьего рейха из Токио 20 июня 1941 года.

Во время переезда архивов Верховного суда Аргентины сотрудники обнаружили в подвале коробки с нацистской пропагандой, сообщает издание Perfil.

По данным источника, в контейнерах находились открытки, фотографии и плакаты, продвигающие идеологию нацистской Германии. Установлено, что эти материалы были отправлены в Аргентину из посольства Третьего рейха в Токио 20 июня 1941 года.

Изначально груз проходил под видом личных вещей дипломатов, однако власти задержали его. Впоследствии по распоряжению федерального судьи материалы были изъяты и переданы в Верховный суд, где оставались без движения десятилетиями.

Ранее антифашисты в Нидерландах заявили, что отказ властей Канады обнародовать имена нацистов, укрывшихся на ее территории после Второй мировой войны, можно расценить как попытку сокрытия собственной преступной внешней политики.