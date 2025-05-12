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Рубио: приоритетом США по Украине является немедленное прекращение огня

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Приоритетом администрации США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Источник: AP 2024

«Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — указывается в сообщении Госдепартамента.

Обсуждая обострение конфликта между Индией и Пакистаном, министры подчеркнули, что Нью-Дели и Исламабаду необходимо сохранять режим прекращения огня и продолжать контакты. «Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникации», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные его российским коллегой Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.

Президент России, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.