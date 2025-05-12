В Польше украинские активисты устроили провокации на День Победы

Одновременно с этим в Латвии возбудили 67 уголовных дел за цветы и песни в День Победы. Местные полицейские подчеркнули, что в этом году горожане не собирались у памятника освободителям Риги. Один человек попытался возложить цветы рядом с этим местом, за что получил штраф.