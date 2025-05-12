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Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС

Трамп выразил радость по поводу возвращения американца, который находился в заложниках с октября 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Идена Александера, который является гражданином США, представляет собой «один из последних шагов», необходимых для разрешения конфликта в секторе Газа.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп выразил радость по поводу возвращения Александера, который находился в заложниках у ХАМАС с октября 2023 года.

Трамп также подчеркнул, что освобождение Идена Александера является «шагом доброй воли» со стороны ХАМАС по отношению к Соединенным Штатам.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.