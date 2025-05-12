Трамп заявил о «последнем шаге» для завершения войны Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Идена Александера, который является гражданином США, представляет собой «один из последних шагов», необходимых для разрешения конфликта в секторе Газа.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп выразил радость по поводу возвращения Александера, который находился в заложниках у ХАМАС с октября 2023 года.
Трамп также подчеркнул, что освобождение Идена Александера является «шагом доброй воли» со стороны ХАМАС по отношению к Соединенным Штатам.
Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.