Учительница и «Катюша»: в Ташкенте разгорелся спор о допустимых формах празднования 9 Мая в школах

Согласно сообщению, ученики под руководством преподавательницы взяли напрокат военную форму, разучивали песни военных лет — «Катюшу» и «Смуглянку», и готовили сценку, посвящённую 101 узбекскому герою, которые были узниками концлагеря «Амерсфорт» в Нидерландах. Однако, по словам автора публикации, директор школы № 188 из-за этого вынудила учительницу написать заявление на увольнение по собственному желанию — с 1 июня 2025 года.
Ситуацию прокомментировало столичное управление дошкольного и школьного образования. Там подтвердили, что 8 мая 2025 года учительница начальных классов действительно провела мероприятие с учениками без уведомления администрации и заменила им урок математики, предусмотренный расписанием.
В управлении отметили: администрация школы предупредила педагога, что проводить подобные мероприятия во время учебных занятий нельзя. Ей сообщили, что подобные инициативы должны проводиться только после уроков и в согласовании с администрацией. В случае повторения подобных нарушений учителю было предложено подать заявление об увольнении.
Также чиновники подчеркнули, что 7 мая в этой школе уже прошло официальное духовно-просветительское мероприятие ко Дню памяти и почестей с участием учеников.
С формальной точки зрения администрация школы, безусловно, действует в рамках правил: в образовательных учреждениях действуют строгие расписания и нормы, и если каждый педагог начнёт устраивать уроки по собственному сценарию, это приведёт к хаосу. Однако вызывает вопросы подход, при котором учителя, проявившего инициативу, вынуждают покинуть школу.
Учительница не совершала ничего предосудительного — она лишь хотела воспитать в детях чувство уважения к подвигу и истории. И хотя она нарушила внутренние правила, ситуация могла бы быть решена мягче — с разъяснительной беседой, а не через увольнение.
Будем надеяться, что стороны придут к компромиссу. Ведь в условиях, когда школы и так испытывают дефицит квалифицированных педагогов, терять мотивированных учителей — роскошь, которую система образования позволить себе не может.