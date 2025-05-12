Бывший мэр Махачкалы, осужденный за убийство, просит улучшить условия содержания в «Черном Дельфине»

«Иски разного рода он начал подавать в 2017 году. Все они так или иначе связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности Амирова — он прикован к коляске», — передает содержания документов РИА Новости. В них сказано, что экс-мэр жаловался на неудобства при встречах с адвокатами, якобы условия содержания мешали свободному обмену документами.