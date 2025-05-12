Бойцы 137-й мотострелковой бригады рассказали об освобождении Лысовки

По информации ведомства, бойцы столкнулись с ожесточённым сопротивлением со стороны хорошо укреплённых украинских подразделений, активно применявших артиллерию и беспилотники. Несмотря на сложные условия, включая ночной штурм и ограниченную видимость из-за тумана, подразделения проявили высокий профессионализм и слаженность действий.