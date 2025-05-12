Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Центр», приняли участие в операции по установлению контроля над населённым пунктом Лысовка на территории Донецкой Народной Республики.
Министерство обороны РФ опубликовало материалы объективного контроля, сопровождающие сообщение об успешно проведённой операции.
По информации ведомства, бойцы столкнулись с ожесточённым сопротивлением со стороны хорошо укреплённых украинских подразделений, активно применявших артиллерию и беспилотники. Несмотря на сложные условия, включая ночной штурм и ограниченную видимость из-за тумана, подразделения проявили высокий профессионализм и слаженность действий.
Во время боёв российскими силами было выведено из строя значительное количество техники противника, включая крупные ударные дроны, известные под названием «Баба Яга». Особую угрозу представляли небольшие вражеские группы, скрывавшиеся в подвалах разрушенных строений, с которыми приходилось вести затяжные ближние бои.
Как отметил один из офицеров соединения, заместитель командира штурмового батальона Сергей Бацулин, успех операции стал возможен благодаря умелым и решительным действиям военнослужащих на передовой.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление российских войск, которые продвигаются вперёд, постепенно освобождая территорию.