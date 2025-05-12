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Axios: Торрес добивается расследования ситуации с подарком Трампу от Катара

Конгрессмен от демократов Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент США Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747−8 стоимостью около $400 млн. Об этом сообщает издание Axios.

Источник: Reuters

По данным Axios, Торрес сообщил ряду ведомств США о том, что «летающий дворец», призванный заменить действующий президентский самолет, «будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством».

Сам Дональд Трамп назвал сделку о получении самолета в дар «очень прозрачной». «Тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747… в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как ранее сообщало Axios, Белый дом и Минюст пришли к выводу, что, поскольку подарок не сопровождается каким-либо официальным актом, он не является взяточничеством. Юридический анализ генпрокурора Пэм Бонди также показал, что принятие судна не противоречит запрету Конституции на иностранные подарки.