Axios: Торрес добивается расследования ситуации с подарком Трампу от Катара

Сам Дональд Трамп назвал сделку о получении самолета в дар «очень прозрачной». «Тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747… в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму», — написал Трамп в соцсети Truth Social.