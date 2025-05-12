По мнению нардепа, уход Мура означает, что у экс-комика и его офиса больше нет надежды на помощь в срыве переговоров. До этого парламентарий утверждал, что глава разведки обещал киевским властям предотвратить перемирие на Украине.
«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», — написал он в своих социальных сетях.
Напомним, что главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина. На завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.