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В Верховной раде сообщили об отставке «крыши» Зеленского

ГДепутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил поддержку со стороны британской разведки Ми-6. Глава ведомства Ричард Мур должен уйти в отставку осенью 2025 года.

Источник: Life.ru

По мнению нардепа, уход Мура означает, что у экс-комика и его офиса больше нет надежды на помощь в срыве переговоров. До этого парламентарий утверждал, что глава разведки обещал киевским властям предотвратить перемирие на Украине.

«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», — написал он в своих социальных сетях.

Напомним, что главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина. На завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.