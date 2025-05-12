Кабмин РФ поддержал запрет коллекторов, связанных с недружественными странами

В России могут запретить деятельность компаний-коллекторов, связанных с недружественными государствами. Правительство рассмотрело и поддержало соответствующий законопроект. В тексте говорится о запрете на работу в РФ организаций-коллекторов, связанных с недружественными странами, цитирует ТАСС.
В кабмине сообщили, что законопроект еще нуждается в доработке. Текст уточнят с учетом сделанных замечаний. Запрет планируют распространить на компании с управленцами, направляющими доход за границу, в том числе, используют финансы против России.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в отзыве кабинета министров.
В страну, тем временем, возвращаются россияне, уехавшие в Эстонию. На границе выстраиваются очереди. Количество уехавших превысило число приехавших впервые за 20 лет.