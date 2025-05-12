Казахстанцам предложили получить по полтора миллиона от государства

Заявку можно подать на портале Business.enbek.kz, по всей стране в рамках первого потока планируется выдача 4,5 тысячи грантов. Гранты предоставляются на безвозмездной основе, средства необходимо использовать на запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП или 1 572 800 тенге. Каждый участник может получить его только один раз.