Казахстанцам предложили получить по полтора миллиона от государства

Заявку можно подать на портале Business.enbek.kz, по всей стране в рамках первого потока планируется выдача 4,5 тысячи грантов. Гранты предоставляются на безвозмездной основе, средства необходимо использовать на запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП или 1 572 800 тенге. Каждый участник может получить его только один раз.
«Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом», — говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.
Условия подачи заявки
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.
Кто может претендовать на грант
Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом «кандас»;
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.
Целевое использование грантов
Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
Процесс рассмотрения заявок
Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.
«Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест. Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов», — отмечают в Минтруда.
Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале.
Напомним, аналогичные гранты выдавались и в прошлом году. Тогда размер гранта также составлял 400 МРП.