Демократы требуют уточнить детали о возможном подарке Трампу от Катара

Депутат-демократ Ричи Торрес настаивает на проведении расследования в связи с информацией о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует получить от королевской семьи Катара в качестве подарка самолёт Boeing 747−8, который будет использоваться в качестве президентского лайнера (Air Force One), сообщает Axios.
Стоимость этого «воздушного дворца», по оценкам, составляет 400 миллионов долларов, и это будет самый дорогой подарок, который когда-либо получал президент от иностранного правительства. Торрес потребовал срочно дать экспертное заключение о том, соответствует ли такой подарок федеральным этическим нормам и положению о вознаграждении, закреплённому в Конституции США.
Ожидается, что катарские власти объявят о подарке во время визита Трампа в Доху в рамках его ближневосточного турне, которое запланировано на 13−16 мая. Официальный представитель Катара заявил, что самолёт передаётся в дар Пентагону от Министерства обороны Катара. Затем Пентагон переоборудует самолёт для использования президентом с учётом требований безопасности и модификаций.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию может объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским или Аравийским заливом.