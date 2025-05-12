Демократы требуют уточнить детали о возможном подарке Трампу от Катара

Стоимость этого «воздушного дворца», по оценкам, составляет 400 миллионов долларов, и это будет самый дорогой подарок, который когда-либо получал президент от иностранного правительства. Торрес потребовал срочно дать экспертное заключение о том, соответствует ли такой подарок федеральным этическим нормам и положению о вознаграждении, закреплённому в Конституции США.